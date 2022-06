Osterburg: Warum der Kauf von Luftfiltern für Schulen erst 2022 auf die Tagesordnung rückt

Die Einheitsgemeinde plant den Kauf von mobilen Lüftungsanlagen, um das Corona-Infektionsrisiko in Unterrichtsräumen ihrer beiden Grundschulen in Osterburg und Flessau zu verringern. Wieso schiebt die Kommune die Investition erst jetzt an?