Osterburg: Warum der neue Parkplatz an der Lindenstraße noch gesperrt bleibt

Der neugestaltete Parkplatz an der Lindenstraße in Osterburg scheint fertig, doch noch bleibt das Grundstück Kraftfahrern versperrt. Den Grund dafür erklärt der städtische Bauamtsleiter Matthias Köberle.

Blick auf den Parkplatz an der Lindenstraße in Osterburg.

Osterburg - Weil Bauarbeiter an Corona erkrankten, hatte sich der ursprüngliche Übergabetermin Ende 2021 für den Parkplatz an der Lindenstraße in Osterburg schon im Herbst erledigt. Doch auch zweieinhalb Monate nach dem Jahreswechsel ist der Parkplatz für Kraftfahrer tabu. Warum?