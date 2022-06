Osterburg: Was der Verkehrszähler über den Straßenverkehr auf dem Drosselweg verrät

Die Polizei hat im Osterburger Drosselweg den Verkehr gezählt und das Tempo gemessen. Was in der Auswertung der Zahlen zu Tage getreten ist „übertrifft meine Erwartungen“, sagt der Regionalbereichsbeamte Mario Grünwald.

Osterburg - Es ist lauter geworden im Osterburger Drosselweg. Weil die Bismarker Straße aufgrund von Erschließungsarbeiten durch den Wasserverband zur Sackgasse wurde, weichen Kraftfahrer auf den bürgersteiglosen und an vier Stellen künstlich eingeengten Drosselweg aus. Doch was spielt sich in dem als verkehrsberuhigten Bereich ausgeschilderten Weg tatsächlich ab? Und wie schnell sind die Fahrzeuge dort unterwegs? Das haben die Regionalbereichsbeamten Annika Korf und Mario Grünwald untersucht.