Osterburg: Was sich die Landessportschule für 2022 erhofft

Osterburg - Glaubte Sportschulchefin Stefanie Lück Anfang des Vorjahres noch an 20 000 Übernachtungen in 2021, machten coronabedingte Bestimmungen dieser Hoffnung einen Strich durch die Rechnung. Denn bis in den sechsten Monat hinein blieb es in den Gebäuden und auf den Anlagen des vor den Toren der Stadt Osterburg gelegenen Sportzentrums still, blickt Sportschul-Mitarbeiterin Lisa Franke zurück.