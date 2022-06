Osterburg: Wie soll das Spargeldenkmal aussehen?

Der Osterburger Ortsrat möchte ein Spargeldenkmal in der Biesestadt, Schwetzingen in Baden-Württemberg hat schon eines. Wie das Osterburger Denkmal aussehen wird, ist noch offen.

Osterburg - In Osterburg soll ein Denkmal an die lokale Tradition rund um den Spargelanbau und zugleich an den Osterburger „Spargelvater“ August Huchel (1889-1963) erinnern. Läuft alles nach Plan, könnte das Denkmal im zweiten Quartal 2024 auf dem Huchel-Platz am nördlichen Ende der Breiten Straße stehen. Wie es aussehen wird, ist aber noch offen.