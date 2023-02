Stadt- und Spargelfest Osterburg wird im Mai für drei Tage zur Partymeile

Vom 12. bis zum 14. Mai findet in Osterburg das Stadt- und Spargelfest statt. „Wir stecken mitten in der Vorbereitung“, sagt Ausrichter Lothar Welte. Er freut sich schon auf die Zeit in der Biesestadt: „Osterburg, das ist wie Heimat.“