Osterburg würdigt Altbürgermeister: Bibliothek trägt den Namen von Walter Baumgart

Osterburg - Am 22.September 2021 hätte Walter Baumgart seinen 100. Geburtstag gefeiert. Diesen Tag nutzte die Einheitsgemeinde, um die Stadt- und Kreisbibliothek in Bibliothek „Walter Baumgart“ umzubenennen und den Namen des 2019 verstorbenen Altbürgermeisters so im Osterburger Stadtbild zu verewigen. Gemeinsam mit Walter Baumgarts Söhnen Wolfgang, Detlef und Uwe sowie der Bibliothekschefin Anette Rieger enthüllte Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) am Nachmittag vor der Medienstätte ein Schild mit dem neuen Namen.