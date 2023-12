So in Aktion wird man die Osterburger Blasmusikanten nur noch einmal im Mai 2024 auf dem Stadt- und Spargelfest in Osterburg erleben. Das Foto zeigt mit Rüdiger Mallohn (von links), Frank Müller, Horst Knobloch (verdeckt am Schlagzeug), Wolfgang David, Hans Petrol (Gastmusiker aus Stendal), Elias Voigt und Bettina Huesmann einen Teil des Ensembles bei einem Auftritt in Könnigde.

Foto: Maik Bock