Zeugnisausgabe Osterburger Fünftklässler starten mit guten Zensuren in die Winterferien

Wie Kinder und Jugendliche im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt nahmen die Mädchen und Jungen aus der 5a der Sekundarschule „Karl Marx“ in Osterburg am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse in Empfang.