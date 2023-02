Vandalismus Osterburger Gartenverein denkt nach Zerstörungen über Konsequenzen nach

Randalierer haben sich in der Nacht zum Dienstag in der Kleingartenanlage „Aufbau“ am südlichen Stadtrand von Osterburg ausgetobt. Das sei nur der jüngste Vorfall einer ganzen Reihe an Zerstörungen, sagt Birgit Brüggemann, Vorsitzende des Kleingärtnervereins. Sie denkt über Konsequenzen nach.