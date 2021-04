Osterburger Genossenschaft prüft Neubau eines Wohnhauses am Scholl-Weg

Am Wohnblock August-Bebel-Straße 9-15 (im Vordergrund) hat die Wohnungsgenossenschaft in den zurückliegenden Monaten die Fassade erneuern lassen.

Osterburg

Trotz der weiterhin zurückgehenden Einwohnerzahl in Osterburg und Umgebung hat sich der Wohnungs-Leerstand bei der Wohnungsgenossenschaft in den zurückliegenden Monaten faktisch nicht verändert. Seit der zweiten Jahreshälfte 2019 pendele die Quote zwischen 12 und 13 Prozent, sagte Genossenschafts-Vorstand Lars Seibicke für die lokale Großvermieterin, die in Osterburg und Goldbeck 673 Wohnungen verwaltet.

Der Leerstand habe sich also stabilisiert, aber auf einem zu hohen Niveau, stellt Seibickes Vorstandskollege Wolfhard Schulz klar: „Um die fünf Prozent wären wirtschaftlich gesund.“ Größtes Sorgenkind bleibe das Quartier An der Golle, in der die Genossenschaft 288 Wohnungen verwaltet. Allein für sich betrachtet liege die Leerstandsquote in diesem Gebiet bei 19 Prozent. In der Hauptsache seien Drei-Raum-Wohnungen ungenutzt, die sich in den Obergeschossen der Wohnblöcke befinden. Davon seien aber nicht alle Häuser betroffen. In den Neubauten Karl-Marx-Straße 26 bis 29 und 30 bis 34 installierte die Genossenschaft im Jahr 2013 für rund 550.000 Euro fünf Aufzüge, um Appartements in den Obergeschossen für Senioren attraktiv zu machen. Mit diesen Überlegungen zielte die Vermieterin offenkundig ins Schwarze. Stand heute seien in beiden Blöcken nur drei Wohnungen frei, sagte Seibicke.

Wege im Altneubaugebiet haben Reparaturbedarf

Ordentlich ausgelastet sieht die Genossenschaft auch ihr Angebot im zweiten großen städtischen Wohnquartier, dem Altneubaugebiet. Von den dort gelegenen 352 Appartements seien acht Prozent ungenutzt, „und tendenziell nimmt die Zahl der leeren Wohnungen dort weiter ab“, schätzte Seibicke ein.

Ähnlich wie Wolfhard Schulz freut sich Seibicke darüber, dass die Einheitsgemeinde gemeinsam mit den Pfeifferschen Stiftungen eine Quartiermanagerin im Altneubaugebiet installiert hat. Die Arbeit von Aileen Hilbring, die sich als Ansprechpartnerin für die ältere Bevölkerung versteht, werte das Wohngebiet auf. Und auch der neuen Kindertagesstätte der Borghardtstiftung am Otto-Nuschke-Weg gewinnen die Genossenschafts-Vorstände viel Positives ab. „Er bringt junges Leben in das Quartier.“

Nicht so gut sei es dagegen mit den Wegen und der Infrastruktur im Altneubaugebiet bestellt. Reparaturarbeiten an Gehwegen seien aus dem Osterburger Rathaus schon mal im Vorjahr angekündigt worden, passiert aber wäre nichts. Nun hoffe man auf dieses Jahr.

Die Wohnungsgenossenschaft selbst hat für 2021 keine größeren Investitionen auf dem Zettel. Eine Fahrstuhl-Erneuerung am Geschwister-Scholl-Weg, sonst will es die Genossenschaft bei Wohnungsrenovierungen belassen. Rund 300.000 Euro stehen der Vermieterin für die Investitionen zur Verfügung, sagte Lars Seibicke. Damit liege der finanzielle Spielraum für Investitionen auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren, fügte Wolfhard Schulz hinzu. 2020 nutzte die Genossenschaft ihr Investitions-Budget auch dazu, an zwei Wohnhäusern im Altneubaugebiet die Fassade zu erneuern. Das betraf den Neubaublock August-Bebel-Straße 9-15 sowie das Gebäude Karl-Liebknecht-Straße 39-41. Sonst blieben die Investitionen auch im Vorjahr auf Renovierungen beschränkt.

Vermieterin denkt an weitere Fahrstühle

Längerfristig könnten aber auch größere Projekte wieder auf die Tagesordnung rücken. So scheint nach dem Vorbild an der Karl-Marx-Straße denkbar, dass im Wohnquartier An der Golle weitere Aufgänge mit Fahrstühlen ausgestattet werden. Abseits davon prüfe die Verwalterin, auf dem früheren Kindergartengrundstück am Geschwister-Scholl-Weg ein neues Haus mit sechs altengerechten Wohnungen zu bauen. Und dennoch bleibe auch ein erneuter Rückbau oder Teilabriss von Genossenschafts-Gebäuden ein Thema.

Dass die Kommune an der Straße Am Mühlenberg Bauland für Eigenheime einrichten will und so neue Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt schafft, sehen die Genossenschafts-Vorstände gelassen. Sie könnten die Einschätzung von Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler), dass das Bauland und der Wohnraum in den Neubaugebieten jeweils unterschiedliche Zielgruppen anspreche, grundsätzlich nachvollziehen, sagten Lars Seibicke und Wolfhard Schulz.