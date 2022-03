Osterburger Literaturtage: 43 Angebote rund ums Buch

Die Osterburger Literaturtage (Olita) gehen in die nächste Runde: Das Lesefest wartet in der Zeit vom 4. bis zum 16. Oktober mit 43 Veranstaltungen auf. Am Dienstag stellten Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und die Organisatorinnen Anette Rieger sowie Danuta Ahrends das Programm der 22. Auflage vor.

Anette Rieger (von links), Nico Schulz und Danuta Ahrends halten in der Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg Programm-Plakate der Osterburger Literaturtage in ihren Händen.

Osterburg - Eingeschränkte Besucherzahlen, ausschließlich geräumige Veranstaltungsorte, womöglich nur Zugang für Getestete, Geimpfte oder Genesene: Bereits das zweite Jahr in Folge drückt die Corona-Pandemie den Osterburger Literaturtagen ihren Stempel auf. Wie sehr, dahinter setzten die Gastgeber des Lesefestes gestern noch ein Fragezeichen. „Wir wissen heute noch nicht, welche Einschränkungen wir im Herbst beachten müssen. Die Bedingungen ändern sich ja ständig“, begründete Bibliotheksleiterin Anette Rieger. Zudem seien einige Regelungen in der aktuellen Eindämmungsverordnung widersprüchlich, ergänzte Bürgermeister Nico Schulz. So sei nach der Verordnung der Eintritt zu Veranstaltungen nur für Geimpfte, Getestete und Genesene möglich, andererseits aber würden Angebote von Bibliotheken nicht unter dieser Einschränkung stehen. „Deshalb fragen wir diesbezüglich beim Landkreis nach“, kündigte Schulz an.