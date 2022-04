Osterburger Literaturtage: Frauenlesenacht erlebt Rekordbeteiligung

Die Texte handeln von Liebe, Freundschaften, Glück und verrückten Träumen: 15 Jugendliche und Erwachsene haben sich mit eigenen Beiträgen an der „19. Frauenlesenacht“ der Osterburger Literaturtage beteiligt.

Osterburg - Eine „Frauenlesenacht“ gehört seit Jahren zu den festen Bestandteilen der Osterburger Literaturtage (Olita). Doch ihre mittlerweile 18. Auflage, die am Wochenende in der Mensa des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums stattfand, konnte mit einer Rekordzahl aufwarten. „15 Teilnehmerinnen lesen vor. So viel wie noch nie“, freute sich Diana Kokot.