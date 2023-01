Die Spaßmacher der Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) haben sich am Sonnabend in Behrendorf einquartiert. Unter dem Saisonmotto „Die 80er und 90er waren ein Hit, wir singen sie heute immer noch mit“, luden sie ihr Publikum zu einer amüsanten Zeitreise ein.

Osterburger Narren gehen mit ihrem Publikum auf Zeitreise in die 80er und 90er Jahre

Die Tanzeinlagen der Discospatzen und Biesemäuschen kamen beim Publikum besonders gut an.

Behrendorf - Nur ein kurzer, „zeremonieller“ Teil, dann legten die Osterburger Faschingsmacher am Sonnabendabend im Behrendorfer Dorfgemeinschaftshaus umgehend los. Die lange coronabedingte Zwangspause hatte bei ihnen offenkundig so etwas wie einen Entzug hervorgerufen. „Es wird Zeit, wir haben so richtig Bock“, sagte Meike Petzholz, die zusammen mit Thorsten Schulz durch das Programm der 48. Session führte.