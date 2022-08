Osterburger will Menschen zu besserer Konzentration verhelfen

Osterburg - Thomas Benecke (37) arbeitet seit 2009 als Gesundheits- und Krankenpfleger in einer Berliner Psychiatrie. Vor zwei Jahren entdeckte der Osterburger „in Ergänzung zu meinem Beruf“ die medizinische Hypnose für sich. „Ich habe mir Youtube-Videos zu dem Thema angeschaut, diverse Bücher gelesen und dann in Magdeburg das klinische Institut von Dr. Norbert Preetz besucht, um dort in einem zehntägigen Intensivkurs das Einmaleins der medizinischen Hypnose zu erlernen.“