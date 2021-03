Die Osterburgerin Christiane Grabow schlägt vor, das Rudiment des Otto-Nuschke-Weges für beide Fahrtrichtungen zu öffnen.

Osterburg l Christiane Grabow gehört zu den Menschen, die sich gerne erstmal selber ein Bild machen. In diesem Fall mit Messlatte. Seit sich die Stadt Osterburg anschickt, ein Teilstück des Otto-Nuschke-Wegs zu entwidmen, werde sie den Gedanken nicht mehr los, dass der Rest des Weges, die Verbindung zwischen Melkerstraße und August-Bebel-Straße, in ihrer Verkehrsführung geändert werden sollte: von der Einbahnstraße zur Zweirichtungsfahrbahn. Anwohner der Melkerstraße auf Höhe des Otto-Nuschke-Weges müssen durch die Einbahnstraßenregelung schon jetzt einen Umweg nehmen, wenn sie in die August-Bebel-Straße fahren wollen. Die „Umleitung“ verlief über die Karl-Liebknecht-Straße und den Otto-Nuschke-Weg – alles machbar. „Aber schon jetzt beobachte ich immer wieder, wie Leute die Einbahnstraßenregelung missachten und hier schnell durchhuschen“, sagt Christiane Grabow. Wenn nun der Nuschke-Weg in Höhe der neuen Kita verschwindet, werde dies noch zunehmen. „Dann entsteht hier ein echtes Problem“, sagt die Osterburgerin, die als Vermesserin im Katasteramt arbeitete. Und weil das so ist, nicht anders konnte, als schon mal mit ihrer Messlatte loszuziehen.



Straße muss ohnehin saniert werden

Die Einbahnstraße ist unsaniert, sowohl die Fahrbahn als auch den Gehweg betreffend. „Man müsste hier ohnehin irgendwann ran.“ Wie Christiane Grabow nun ermittelte, misst die Straße an ihrer schmalsten Stelle (am Knick) von der Grundstücksmauer auf der westlichen Seite bis zum Gehweg auf der östlichen Seite 4,70 Meter. Der sich anschließende Gehweg aus DDR-Betonplatten hat nochmal eine Breite von zwei Metern. Würde nun dem Grünstreifen auf der einen Seite und vielleicht auch dem Gehweg auf der anderen Seite etwas Raum genommen, „müsste das eigentlich für zwei Fahrtrichtungen ausreichen“. Die Wasserstraße habe auch nur eine Fahrbreite von 4,65 Meter, maß Christiane Grabow zum Vergleich aus. „Und dort kann man auch in beide Richtungen fahren.“ Laut Christiane Grabows etwas älterem Katasterauszug gehört der ganze Grünstreifen im Nuschke-Weg zum Straßen-Flurstück und passenderweise schließt sich gegenüberliegend an den Gehweg ein Grundstück der Osterburger Wohnungsgenossenschaft an, also Land eines städtischen Betriebes. Was die Osterburgerin gleich noch auf eine weitere Idee bringt. „Wenn die Straße weg ist, wo parken dann die Autos, die jetzt immer vor der Kita stehen?“ Vielleicht könnte man auf dem freien Teil des WGO-Grundstücks einen begrünten Parkplatz bauen.



„Ich wünsche mir nur, dass man sich Gedanken darüber macht“, sagt die Rentnerin. Sie könne nicht alles abklopfen, was darf man und was nicht, aber eine Überlegung sei ihr Vorschlag allemal wert, findet sie. Wie Bauamtsleiter Matthias Köberle mitteilt, ist es bislang nicht vorgesehen, die Verkehrsführung in Zusammenhang mit der Straßenentwidmung zu ändern.



Rückbau schon 2015 beschlossen

Das Otto-Nuschke-Weg in Höhe der neuen Kita soll auf Antrag der Borghardt Stiftung Stendal verschwinden. Sie möchte neben der von ihr errichteten neuen Kita „WunderVilla“ einen Begegnungsraum für Kinder und Anwohner schaffen. Den Rückbau hatte die Stadt bereits 2015 im Rahmen eines Konzepts zur barrierefreien Neugestaltung des Altneubaugebietes beschlossen. Ursprünglich als Teil der „Grünen Mitte“ geplant, wird der Abschnitt nun Bestandteil des generationsübergreifenden Projektes der Stiftung.