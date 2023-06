Spiele, Bastelangebote, ein kleines Showprogramm: Und wer wollte, nahm in einem Polizeiauto Platz. Kinder kamen bei einem Sommerfest in der Osterburger Innenstadt voll auf ihre Kosten.

Party-Time in Osterburg - Kinder nehmen Innenstadt in Beschlag

Osterburg - „Wasser marsch“: Und schon spritzte Theo (7) am Sonnabend in der Osterburger Innenstadt Figuren von einem Gestell. „Das macht Spaß“, bestätigte der Junge grinsend. „Aber die auch“, fügte er mit Blick auf die nur wenige Meter entfernte Hüpfburg hinzu.

Zielspritzen und Hüpfburg waren nur zwei von vielen Gelegenheiten zum Mitmachen und Spielen, mit denen das dritte Kindersommerfest der Stadt Osterburg aufwartete. Die Sause lockte am Sonnabendvormittag auch Annabell (11) und Lia (10) an die Stadtpassage. Die beiden Mädchen aus Walsleben und Rossau bastelten an einem Tisch des Flessauer Kindergartens „Waldzwerge“ Armbänder und Ketten. Nur eine Handvoll Meter entfernt nahmen die beiden Osterburger Janek (6) und Ben (6) auf Einladung der beiden Regionalbereichsbeamten Mario Grünwald und Mark Behrens im Polizeiauto Platz.

Die Tanzbienchen der Osterburger Carnevalsgesellschaft beim Auftritt auf dem August-Hilliges-Platz. Foto: Nico Maß

Wer mochte, konnte sich an der Station des Osterburger Kindergartens „Jenny Marx“ mit Riesen-Seifenblasen vergnügen, mit der Walslebener Tagesstätte „Die kleinen Strolche“ Teelichter basteln oder von Mitarbeitern aus dem Hort Flessau sowie dem Rossauer Kindergarten „Zwergenland“ fantasievoll geformte Figuren aus Modellier-Luftballons in Empfang nehmen. Und auch für ein kleines Unterhaltungsprogramm hatten die Organisatoren um die Osterburger Hortleiterin Janett Käckenmeister gesorgt. So zeigten die „Tanzbienchen“ der Osterburger Carnevalsgesellschaft sowie der Chor und die Tanz-Arbeitsgemeinschaft der Grundschule am Hain ihr Können. Das launige Gewusel an der Stadtpassage, das bis in den Nachmittag andauerte und ab der Mittagszeit immer mal wieder durch Regenschauer gestört wurde, dürfte im kommenden Jahr eine Fortsetzung erfahren. Der Osterburger Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und Wolfgang Tramp (Die Linke), Vorsitzender des städtischen Kulturausschusses, zeigten sich bereits kurz nach der Eröffnung des Kindersommerfestes über die stattliche Besucherresonanz erfreut.