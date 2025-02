Die Naturkost-Safterei Voelkel will in Seehausen exotische Säfte vormischen und erwirbt die alten Wischeobst-Hallen. Das Unternehmen schielt auch auf den A14-Industriepark.

Abfüllung von Zitronen-Direktsaft am Mittwoch, 26. Februar 2025, bei Voelkel in Pevestorf. Exotische Rohwaren sollen künftig über Seehausen dorthin gelangen.

Seehausen. - Jetzt sind alle Unterschriften trocken und es darf in die Welt: Der Getränkehersteller Voelkel, Biokelterei aus Pevestorf bei Gartow, hat die früheren Wischeobst-Hallen an der Arendseer Straße in Seehausen gekauft. Kostenpunkt um die 1,5 Millionen Euro.