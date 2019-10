Eine Pfadfinderaktion mit 21 Kindern und Jugendlichen ging an der Alten Elbe bei Kannenberg über die Bühne.

Kannenberg l Elf Kinder der Grundschule Osterburg und zehn Kinder und Jugendliche aus dem ländlichen Raum von Seehausen, Werben bis Iden nahmen jüngst erfolgreich an der Pfadfinderaktion teil.

Die Anreise nach Kannenberg/Büttnershof erfolgte per Linienbus und Privatfahrzeugen. Bei der Heimreise unterstützte uns das Bürgermobil Werben. Doch zunächst begann unser Treffen an der Auffahrt zum Schlafdeich Kannenberg/Berge mit einem Naturschutzfachmann, der uns die Besonderheiten des alten Elbarmes erläuterte. Danach begann auf dem Schlafdeich ein kleines Geländespiel. Dabei galt es Steckbriefe zu finden und zu deuten, welches Tier wir im Polder der Elbaue kennenlernen werden.

Als wir am Ziel waren, war schnell erkennbar, um wen es sich in den Steckbriefen handelte: dem Elbebiber. Auf seinen selbst gefällten Espenbäumen nahmen wir Platz, hörten vom Leben des Bibers aus der Historie bis Gegenwart und mit einem geübten Blick konnten wir seinen Biberbau vom Weg aus bewundern. Den Biber lernten wir kennen als Landschaftsgestalter, Kanalbauer und Schiffer. Er hat also drei Berufe, in denen er gleichzeitig aktiv ist. Das soll mal erst einer nachmachen.

Nach einer kleinen Stärkung wurden an dem Radwanderweg neun Bäumchen stolz von uns selbst gepflanzt. Hoffentlich schmecken sie dem Biber nicht, denn sie sollen noch lange unsere Namensschilder tragen. Deshalb wurden die Bäumchen mit Draht vor Verbiss und Fegen des Rehbockes geschützt.