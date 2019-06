Bei einem Unfall mit einem Bus wurden in Osterburg zwei Schülerinnen verletzt. Foto: Polizeirevier Stendal

Während einer Busfahrt in Osterburg sind zwei jugendliche Mädchen verletzt worden. Der Schulbus kollidierte mit einem Laster.

Osterburg (vs) l Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Laster sind am Donnerstagmorgen, 13. Juni 2019, zwei Schülerinnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten die Spiegel der beiden Fahrzeuge an einer engen Straßenstelle miteinander. Dabei klappte der Busspiegel zurück und brachte eine Fensterscheibe zu Bruch.

Die Scheibe fiel durch den Schlag auseinander, das kaputte Glas traf zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen. Sie erlitten laut Angaben der Polizei einen Schock.

Die beiden kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt 33 Schüler und 2 Lehrkräfte im Bus. Die Gruppe stieg in einen Ersatzbus um.