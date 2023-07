Arneburg - Er wird dem Gutshaus im kleinen Altenzaun bei Arneburg im Kreis Stendal in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal einen Besuch abstatten: Marcel Mok gastiert erneut in Altenzaun im Kreis Stendal, nachdem er die Besucher zum Neujahrskonzert von seinen Fähigkeiten am Flügel überzeugte.

Hauptorganisatorin Adelheid Johanna Preß ist froh, dass der junge preisgekrönte Pianist dem Altenzauner Forum für Zeitgeschichte, Literatur und Musik beim 10. Gutshauskonzert am 5. August seinen Stempel aufdrücken wird. Der deutsch-taiwanesische Pianist wird für die Konzertbesucher die „schon lange erwarteten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach“, so Adelheid Johanna Preß, an diesem Tag zu Gehör bringen.

Marcel Tienhao Mok, der in diesem Monat sein Abschlussrezital im großen Konzertsaal der Universität der Künste Berlin mit den Goldberg-Variationen ablegte, wurde 1994 in Stuttgart geboren. Seine Ausbildung begann er in der Begabtenförderung der Stuttgarter Musikschule, informiert Adelheid Johanna Preß über seine musikalische Laufbahn, die verschiedene Professoren prägten. Seit 2013 studiert Mok bei Prof. Klaus Hellwig an der Universität der Künste in Berlin, wo er seit 2021 auch sein Konzertexamen fortführte.

Über seine klassische Klavierausbildung hinaus interessiert sich Marcel Mok auch für alte Musik: Er studierte von 2014 bis 2018 in der Klasse für historische Tasteninstrumente bei Prof. Mitzi Meyerson. „Dabei beschäftigte er sich mit historischer Aufführungspraxis sowie dem Umgang mit historischen Instrumenten“, teilt der Veranstalter im Vorfeld des Konzertes in Altenzaun mit. Weitere musikalische Impulse konnte er als Solist und begeisterter Kammermusiker in Meisterkursen bei bedeutenden Musikern und Pädagogen sammeln.

Pianist Marcel Mok gewinnt Wettbewerbe im In- und Ausland

Während seines musikalischen Werdegangs wurde Marcel Mok mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Dazu zählen etwa erste Bundespreise bei „Jugend musiziert“, der Gewinn des „Klassikpreis des WDR und der Stadt Münster“ sowie der erste Preis des Bachwettbewerbs in Köthen. Er ist zudem Preisträger des internationalen „Rotary Musikpreises“ in Lindau und des internationalen Klavierpodiums in München. Des Weiteren gewann er die internationalen Wettbewerbe „Pia Tebaldini“ in Brescia (Italien).

Auftritte führten ihn in mehrere europäische und asiatische Länder und zu bedeutenden Festivals, wie etwa dem Victoria International Art Festival in Malta und dem Rheingau- und Mosel-Musikfestival. Der Arneburger Kultur- und Heimatverein bittet für das am 5. August um 16 Uhr beginnende Konzert um Anmeldungen (Telefon 0178/2587449, E-Mail: Altenzaunerforum@email.de).