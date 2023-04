Gleich drei Angebote lockten am Sonnabend auf das frühere KfL-Grundstück in Hohenberg-Krusemark. Neben dem Kleintier- und Vogelmarkt gab es auch ein Hähnewettkrähen. Zudem wurde erstmalig zu einer Pflanzentauschbörse eingeladen.

Premiere - Neben Tieren wechseln in Dorf bei Arneburg auch Pflanzen die Besitzer

Blick auf die erste Pflanzentauschbörse des Dorfentwicklungsvereins in Krusemark. Sie wurde sehr gut angenommen.

Hohenberg-Krusemark - Das Wetter spielte nicht mit, in der Umgebung wurden die ersten Trödelmärkte veranstaltet: Deshalb rechnete Peter Bremer am Sonnabend mit einer eher überschaubaren Besucherzahl für die eigene Veranstaltung in Hohenberg-Krusemark. Der Vorsitzende der Krusemarker Ortsgruppe für Rassegeflügel und Exoten hatte den traditionellen Kleintier- und Vogelmarkt vorbereitet und dabei erstmals zwei weitere Vereine mit ins Boot geholt.