Zum Frühlingsanfang sorgen die Betreiber der Seehäuser Ladengschäfte für Farbakzente.

Seehausen l Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang bringen die Seehäuser Einzelhändler am heutigen Mittwoch mit vielen bunten Priemeln mehr Farbe und damit auch gute Laune in die Hansestadt.

Die Gärtnerei Schwander besorgte über 400 der Blumen in allen möglichen Schattierungen, die am Montag an die Unterstützer der Aktion verteilt wurden (Bild) und heute die Schaufenster und Läden zieren sollen. Aber nur kurz. Denn die Töpfe sollen an Kunden, die den Weg in die Innenstadt gefunden haben, als kleiner Frühlingsgruß mitgegeben werden. Dazu können sich die Besucher der Ladengeschäfte noch auf eine Tasse „Blümchen-Kaffee“ freuen. Wobei das dem Namen der Aktion geschuldet ist und hoffentlich nichts mit der Konzentration des muntermachenden Heißgetränkes zu tun hat.