Prima Klima: Rund 300 Leute besuchen erstes „Open Neuland Festival“ in Zuckerhalle Goldbeck

Goldbeck - Für Magnus war schnell klar, dass sich der Besuch gelohnt hat. Gerade vom Sport gekommen, hielt der elfjährige Goldbecker am Sonnabend an der Zuckerhalle an, um zu schauen, was da los ist. Open Neuland Festival? Egal, am Stand des BUND-Kreisverbandes konnte man Nistkästen zusammenzimmern. Magnus hat sich gleich ran gesetzt. „Der kommt bei uns in den Garten“, sagte er stolz.