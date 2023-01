Projekt Altbausanierung an Seehäuser Kita geht voran

Die Absperrung am eingeschossigen Anbau zeigt, wie weit der Plattenbau kürzlich zurückgebaut wurde. Jetzt wird die Stirnseite des Gebäudeteils verschlossen, der bis zum Sommer die Küche aufnehmen muss. Dann soll auch der durchsanierte Zweigeschosser wieder für die Kinderbetreuung in Seehausen zur Verfügung stehen.

Seehausen - Vor gut einem Jahr haben Knirpse und Erzieher den Kita-Neubau im Lindenpark in Beschlag genommen. Mit dem Umzug begann zeitnah die Sanierung des Altbaus, die im Idealfall zum Wechsel ins neue Betreuungsjahr im August fertig sein soll. Dann könnte die Kita am Klosterschulplatz aufgegeben werden, in der noch die Vorschuljahrgänge betreut werden.