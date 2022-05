Projekt in Rochau nimmt Fahrt auf

Die Ausschreibungen für das größte Projekt der Gemeinde Rochau in diesem Jahr werden vorbereitet: Die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle soll im April starten. Planungsbüros wurden vom Rat beauftragt.

Rochau - Die geplante energetische Sanierung der aus den 70er Jahren stammenden Rochauer Mehrzweckhalle nimmt Fahrt auf. Der Gemeinderat um Bürgermeister Dirk Zeidler (parteilos) nutzte die Zusammenkunft am 26. Januar 2022, um Planungsbüros für das Vorhaben zu beauftragen. Neben einem Hauptplaner, der in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bereits für diverse Projekte verantwortlich zeichnete, bestimmte der Rat zunächst noch Architekten für die Elektro- und die Heizungsplanung. Zeidler ist zuversichtlich, dass die Arbeiten in der Halle im April starten.