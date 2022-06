Protest in Osterburg: Dobbruner sorgen sich um die Zukunft ihres Dorfes

Dobbruner Einwohner haben vor dem Osterburger Verwaltungsgebäude protestiert. Ihre Kritik zielte auf den noch in Arbeit befindlichen Flächennutzungsplan der Einheitsgemeinde.

Osterburg/Dobbrun - Osterburger Politiker, die am Montagabend zur Stadtratssitzung eilten, mussten an der Treppe zum Eingang des Verwaltungsgebäudes an einem Transparent und einer Gruppe Dobbruner Einwohner vorbei. „Wir nehmen Abschied. Dobbrun 1337-2022. Mit diesem Flächennutzungsplan der Hansestadt Osterburg stirbt unser Dorf“ war auf dem Banner zu lesen. Der Grund für die Sorge: