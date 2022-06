Radweg bei Goldbeck durch Baumfällungen sicherer

Mehrere kranke Bäume wurden beidseitig des beliebten Radwegs zwischen Goldbeck und Möllendorf entfernt. Bürgermeister Christian Masche kündigt Ersatzpflanzungen an.

Viele kranke Bäume, vorwiegend Pappeln, wurden am Radweg zwischen Goldbeck und Möllendorf durch ein beauftragtes Unternehmen aus Bismark entfernt. Die Gemeinde Goldbeck wird Ersatzpflanzungen vornehmen. Vorstellbar ist, dass eine Hecke an dieser Strecke gepflanzt wird.

Goldbeck - Das Bild am Radweg zwischen Goldbeck und Möllendorf hat sich gewandelt. Ein großer Teil des Baumbestandes ist mittlerweile weg. Die Gemeinde Goldbeck war angesichts des schlechten Zustandes der Bäume und des dementsprechend hohen Totholzes in diesem Bereich in der Pflicht. „Um diese Aufgabe kamen wir nicht herum“, betont Goldbecks Bürgermeister Christian Masche, der jedoch ankündigt, dass Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.