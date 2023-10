Dirk Matz ist neuer Ortsbürgermeister in Walsleben . Er wurde vom Ortschaftsrat zum Nachfolger der verstorbenen Bürgermeisterin gewählt.

walsleben/SZK. - Walsleben hat einen neuen Ortsbürgermeister. Dirk Matz (parteilos) ist von den Mitgliedern des Ortschaftsrates einstimmig zum Nachfolger der verstorbenen Christine Klooß gewählt worden.

Matz hatte zuvor bereits als stellvertretender Ortsbürgermeister agiert. Diesen Posten übernimmt ab sofort Christian Gladigau. Mit Daniela Nonnemann konnte zudem ein neues ehrenamtliches Mitglied in den Ortschaftsrat aufgenommen werden. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, sagte Dirk Matz. Nico Schulz (Freie Wähler), Bürgermeister der Einheitsgemeinde, äußerte seine Freude, dass der Posten des Ortschefs in Walsleben nun wieder besetzt ist. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich gleich jemand für diese ehrenamtlichen Aufgabe bereiterklärt.“

Der nun neu formierte Ortschaftsrat will sich zunächst sortieren und einarbeiten. Zudem stehen organisatorische Aufgaben wie die Vorbereitung des örtlichen Nikolausmarktes auf dem Zettel der Ratsmitglieder. Darum hatte sich in den zurückliegenden Jahren vor allem Christine Klooß gekümmert. Ihr gedachten die Mitglieder und Gäste der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend mit einer Schweigeminute.

Christine Klooß war Mitglied in der CDU. Stadtverbandsvorsitzender Dennis Kathke zeigte sich vom Verlust der einstigen Ortschefin betroffen und sprach stellvertretend für den CDU-Verband: „Wir alle können es immer noch nicht fassen. Dennoch glauben wir, dass die Ortschaft Walsleben nun mit Dirk Matz in ebenso gute Hände gegeben wurde.“