In einer Reiterwerkstatt erlernen 24 Mädchen und Jungen in Düsedau nicht nur den Umgang mit Pferden.

Düsedau l Die vier- bis zwölfjährigen Mädchen und Jungen bringen in den Reiterferien viel Zeit auf den Rücken der Pferde zu. Zudem lernen sie, die Pferde zu pflegen und sie richtig zu füttern. Zum Programm gehört aber auch ein Kreativangebot, in dem sie Naturfarben herstellten oder Turnbeutel bemalen, in denen später ihre Reiterhemden unterkommen sollen. Fingermalfarbe wurde hergestellt und damit die Pferde bemalt. Und sie lernten, wie man sich mit Gaben aus der Natur selbst schminken kann.

Im Programm dieser Reiterferien war auch wieder ein Besuch bei der Familie Thomsen eingeplant. Die Landwirtin Constanze Thomsen begrüßte ihre jungen Gäste, zeigte ihnen die Alpakas und führte über ihren Barfußpfad. Barfuß durch die Natur bedeute Wellness für Füße, Körper und Geist. Es folgte eine kleine Kräuterkunde: Lavendel, Kamille, Klee und weitere Kräuter lernten die jungen Reiter kennen, bevor es dann in den großen Stall ging. Constanze Thomsen zeigte den Kindern, wie gemolken wird, sie durften die Kühe füttern, bekamen aber vorher erst einmal erklärt, was die Tiere fressen. Und auch beim Putzen durften sie helfen. Bei all den Handlungen, die den Kindern sichtlich Spaß machten, gab es auch reichlich Informationen von der Landwirtin. Wie viele Liter Milch gibt die Kuh, wie viele Eimer Wasser trinkt sie täglich oder was für Getreidesorten werden angebaut, waren Fragen, die gern beantwortet wurden.

Besonders viel Spaß machte es den Mädchen und Jungen, die beiden Jungbullen Gustav und Nico zu füttern. Aber sie waren auch dabei, als die kleine Melkmaschine gereinigt werden musste. Verschiedene Sachen wurden in einer Tastkiste erfühlt, zum Abschluss des Besuches freuten sich die Gäste über ein leckeres Eis. Constanze Thomsen gab ihnen zudem ein kleines Quiz mit auf den Weg, in dem die Kinder überprüfen konnten, was sie so alles an dem Nachmittag gelernt haben.