Rekord: Tausende besuchen Stadt- und Spargelfest Osterburg

Endlich wieder Partyrausch in Osterburg! Drei Tage freuten sich tausende Besucher beim 23. Stadt- und Spargelfest um die Wette. Impressionen.

Osterburg - „Ich freue mich wie Sau“, verkündete DJ Micha mit Dauergrinsen und sprach der Besucherschar aus der Seele. Als feste Instanz beim Stadt- und Spargelfest hatte er den besten Überblick und auf der Bühne am Großen Markt mit die Fäden in der Hand. Der Tag fing mit ihm an und hörte mit ihm auf.