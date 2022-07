Rekordverdächtig: Seehäuser schleppen Bänke und schwimmen in 2021 bis nach Paris

Seehausen - Auch wenn es wettermäßig nicht das prallste Jahr war: Wenn die Saison zu Ende ist, kommen die Mitglieder des Waldbad-Fördervereins Seehausen in ihre Perle, um klar Schiff zu machen. So am Freitagnachmittag. Die meisten sind schon lange dabei und wissen genau, was zu tun ist. Bänke und Stühle werden unter Dach und Fach gebracht, Sprungbrett und die Kinderrutschen werden abgebaut und auch sicher verstaut. Die Geranien werden umgetopft und privat mit nach Hause genommen, bis sie im kommenden Jahr die Rückreise ans Wasser antreten.