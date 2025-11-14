Für Touristen und Einheimische im Kreis Stendal Restauranttipps und Öffnungszeiten: Das kann die neue digitale Info-Tafel in Osterburg
Wenn die Stadt-Info geschlossen ist, standen Touristen und Einheimische in Osterburg bisher doof da. Damit ist nun Schluss. Denn eine interaktive Info-Tafel vor dem Rathaus hilft rund um die Uhr.
14.11.2025, 11:48
Osterburg. - Noch ist das digitale schwarze Brett vor dem Rathaus in Osterburg ausgeschaltet. Doch schon bald soll es Strom haben und dann Touristen und Einheimischen die wichtigsten Informationen zum Beispiel zu Ausflugstipps, Restaurantempfehlungen und Öffnungszeiten geben. Die Biesestadt hat die Tafel geschenkt bekommen.