Wenn die Stadt-Info geschlossen ist, standen Touristen und Einheimische in Osterburg bisher doof da. Damit ist nun Schluss. Denn eine interaktive Info-Tafel vor dem Rathaus hilft rund um die Uhr.

Restauranttipps und Öffnungszeiten: Das kann die neue digitale Info-Tafel in Osterburg

Die neue digitale Informationstafel steht in Osterburg zwischen Rathaus und Kirchel.

Osterburg. - Noch ist das digitale schwarze Brett vor dem Rathaus in Osterburg ausgeschaltet. Doch schon bald soll es Strom haben und dann Touristen und Einheimischen die wichtigsten Informationen zum Beispiel zu Ausflugstipps, Restaurantempfehlungen und Öffnungszeiten geben. Die Biesestadt hat die Tafel geschenkt bekommen.