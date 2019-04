Die Mitglieder von „Rot-Weiß“ sind in Sachen Sanierung der Werbener Sporthalle ein großes Stück vorangekommen.

Werben l In die regelmäßig genutzte Sporthalle investierte die Kommune mit Unterstützung des Sportvereins unter anderem in neue Fenster und in eine sparsame LED-Beleuchtung. Zu der im September abgeschlossenen energetischen Sanierung, die rund 100 000 Euro kostete und die ein Förderprogramm möglich machte, zählte auch die Außendämmung des Gebäudes. An diese Arbeiten erinnerte Rot-Weiß-Vereinsvorsitzender Bernd Schulze während der Jahreshauptversammlung am Freitag im „Elbstübchen“. Die Sportler sind natürlich froh, dass sich ihr „Domizil“ gewandelt hat.

Und die Sporthalle und ihr Außengelände soll weiterhin aufgewertet werden, sind sich die Sportler einig. Wieder einmal werden die „Rot-Weißen“ viele Aufgaben in Eigenregie anpacken. Der Eingangsbereich wird neu gepflastert, lautet ein Ziel. Zudem erhält der Bereich einen überdachten Fahrradstand und der Sanitärtrakt neuen Außenputz. Das sei wieder ein recht großes Aufgabenfeld für die Sportstätte, meinte der SV-Chef. Bernd Schulze ist stolz auf seine fleißige Mannschaft. Ein Quintett zeichnete der Vereinsvorsitzende während der Versammlung aus. Doreen Behrens ist im Verein die Kassenwartin, Julia Ritter übernimmt die Fußball-Abteilung, Bruno Hirsch trainiert „seine“ Schützlinge im Fuß- und Handball, Lutz Homann leitet die Tischtennis-Abteilung und Felix Lange ist der Chef der Kegel-Abteilung. Dafür gab es von den anwesenden Sportlern großen Applaus. Natürlich durfte einer nicht fehlen: Die „Rot-Weißen“ ehrten auch ihren Vorsitzenden, der viel Zeit – auch als Bürgermeister der Kommune – für die Sporthalle und deren Sanierung mit dem Erstellen von Förderanträgen und Beratungen zubrachte.

Die Mitgliederentwicklung im Verein ist erfreulich: Nach aktuellem Stand gehören 193 Sportlerinnen und Sportler und somit neun mehr als im Jahr zuvor zum SV Rot-Weiß, der wieder einiges im Veranstaltungskalender verankerte. Unter anderem das große Spiel- und Sportfest am 1. Mai. Dazu findet ein Fußball-Turnier mit geladenen Mannschaften statt. Der Nachwuchs darf sich auf die Hüpfburg freuen. Am 25. Mai werden wieder viele Tischtennis-Spieler an den Platten stehen - dann steigt die Stadtmeisterschaft. Um die 50 Akteure werden erwartet. Der Vereinsbadetag im Sommer, das Volleyballturnier im Oktober und auch die 2. Auflage des Weihnachtssingens in der Turnhalle sind weitere sportliche Höhepunkte. Das Weihnachtssingen lockte im Dezember 85 Leute in die Sporthalle, so dass die Wette gewonnen wurde (mehr als 50 Teilnehmer).