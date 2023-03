Sommersaison Saisonstart im Waldbad Seehausen für 26. Mai geplant

Mit etwas wetterbedingter Verspätung will die Seniorenbrigade des Waldbadfördervereins in dieser Woche ihre Arbeit aufnehmen und der Stadt Seehausen unter die Arme greifen. Damit die neue Saison am letzten Mai-Wochenende starten kann.