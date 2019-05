An der Krumker Straße bekommen Taubnessel und Löwenzahn Gesellschaft von Kornblumen. Dafür sorgten Osterburgs Stadtgärtner

Osterburg l Nach Ostern „und pünktlich vor dem folgenden Regen“ brachten die Stadtgärtner Ulf Garlipp und Norman Sengstock mit ihrem Team die Blühwiesensaat auf einen rund 1000 Quadratmeter großen Gelände an der Krumker Straße auf. Dafür habe man den Boden zuerst aufgeraut, nach der Aussaat seien die Samen angewalzt worden. Der ausgesäte Mix aus ein- bis mehrjährigen Pflanzen, der von Ringel- oder Kornblumen über Schmuckkörbchen und Vergissmeinnicht bis hin zum Rainfarn reicht, kostete die Kommune um die 120 Euro. Und bringt im Gegenzug einen neuen Hingucker, der im Juni seine volle Blühkraft entfaltet und bis in den Frühherbst hinein für einen zusätzlichen Farbtupfer am nordwestlichen Stadtrand sorgen soll. Die Blühwiese bietet aber nicht nur „Augenfutter“, „sie ist auch ökologisch wertvoll“, sagt Ulf Garlipp. Denn die Fläche stellt für Bienen und Insekten neuen Lebensraum dar. Ebenso sind die Blüten, die aus ihnen hervorgehenden Fruchtstände und nicht zuletzt die auf der Wiese heimischen Kleinlebewesen potenzielle Nahrung für Vögel. Diesen Zweck hatte auch Bürgermeister Nico Schulz (CDU) im Sinn, als er im Februar über die Planspiele informierte, in Osterburg neue Blühwiesen anzulegen. So wolle die Einheitsgemeinde dabei mithelfen, dem längst spürbaren Insekten- und Bienensterben auch vor der eigenen Haustür entgegenzutreten, begründete Schulz die Aktion, die nicht nur auf das Grün an der Krumker Straße zielt. Vielmehr seien auch auf dem Grundstück der früheren „Cinema-Lichtspiele“ oder auf dem einstigen Mahnmalgelände auf dem Weinberg Blühwiesen entstanden. Und weil die Stadt noch Pflanzensamen auf Lager hat, suche man nach weiteren Flächen, bestätigten Schulz und Garlipp. Dabei falle der Blick auch auf das Osterburger Gewerbegebiet, „dort gibt es noch ein paar mögliche Stellen“, fügten Bürgermeister und Stadtgärtner hinzu.