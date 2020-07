Goldbeck möchte die ländlichen Wege nicht vernachlässigen. Der Altmöllendorfer und der Grüne Weg gehören zu den "Sorgenkindern".

Goldbeck l Landwirte der Region hatten sich an die Goldbecker Kommunalvertreter gewandt und darauf hingewiesen, dass ländliche Wege in der Gemeinde nicht im besten Zustand seien. Daraufhin gab es eine Vor-Ort-Besichtigung.

Der Goldbecker Ausschuss für Gemeindeentwicklung kam zum Fazit, dass er künftig etwas mehr Geld in die kommunalen Straßen und Wege investieren möchte. Sofern es die Haushaltslage zulässt. Die Ratsmitglieder um den amtierenden Bürgermeister Gunnar Falk verschafften sich kürzlich einen Überblick über ländliche Wege, „die wir bisher etwas vernachlässigt haben“. Dabei geriet der Fokus auch auf den Altmöllendorfer Weg, der die Ortsteile Plätz und Möllendorf verbindet, dabei über die Kreisstraße führt. Dieser präsentiere sich schon etwas holprig, mit tiefen und ausgefahrenen Löchern. „Dieser muss auf jeden Fall ausgebessert werden“, sagt Gunnar Falk. Die Ausschuss-Mitglieder, die an diesem Tag auch Simone Kuhlmann, Leiterin des Fachbereiches Gemeindeentwicklung und Bürgerdienste bei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, in ihrer Mitte begrüßen konnten, nahmen noch eine zweite Strecke in Augenschein. Der sogenannte Grüne Weg, der von Plätz nach Goldbeck führt, hätte auch eine Modernisierungskur nötig. Besonders der dortige Kurvenbereich mache einen schlechten Eindruck, wie Falk betonte. Auch bei diesem „Sorgenkind“ möchten die Goldbecker in Zukunft tätig werden. Wann Mittel in die beiden genannten ländlichen Wegen fließen werden, ist noch unklar. „Wünschenswert wäre, wenn wir jeweils zwei Wege in einem Jahr auf Vordermann bringen könnten“, hält Gunnar Falk für realistisch. Vielleicht kommen dann der Altmöllendorfer und der Grüne Weg im Jahr 2021 an die Reihe und somit in den Genuss einer Reparatur oder Sanierung. Nicht nur Landwirte wird‘s freuen.

In diesem Jahr wollen die Goldbecker die bereits angefangene Oberflächen-Behandlungen am Verbindungsweg zwischen Petersmark und Ziegenhagen abschließen.