Zwischen Schönberg und Neukirchen bekommt die Landesstraße L 2 in den kommenden Wochen eine neue Fahrbahndecke. Foto: Ralf Franke

Nachdem 2019 die Ortsdurchfahrt von Neukirchen erneuert wurde, geht es jetzt mit der Straße zwischen Schönberg und Neukirchen weiter.

Schönberg/Neukirchen l Der Abschnitt in der Gemeinde "Altmärkische Wische“ gilt als der marodeste auf dem Teilstück der L 2 zwischen Seehausen und Werben. Die Fahrbahn ist von Rissen und Schlaglöchern gekennzeichnet, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist deshalb schon länger von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Die Straße hat allerdings auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der Beton wurde Ende der 1950er Jahre gegossen, als die Freie Deutsche Jugend (FDJ) vom DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht zur Wische-Aktion in den Norden der Altmark beordert wurde.

Wie das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt gestern mitteilte, sollen die Baumaschinen am kommenden Montag, 20. Juli, anrollen. Für rund 600 000 Euro werden unter anderem die Schadstellen in der Betonfahrbahn grundhaft erneuert. Anschließend soll die gesamte Fahrbahn zweilagig Asphalt bekommen. Die Stärke der Schicht wird mit bis zu zwölf Zentimetern angegeben. In dem Zusammenhang seien laut Mitteilung auch alle Durchlässe zu erneuern, die sich auf dem insgesamt knapp 1800 Meter langen Streckenabschnitt befinden.

Der Bürgermeister der gemeinde "Altmärkische Wische“, Willi Hamann, ist froh über die Pläne des Landes und hat die Nachricht ebenso sehnlich erwartet wie die Anwohner sowie andere Nutzer der Straße. Erfreut zeigte er sich auch darüber, dass die Landesstraßenbaubehörde zwischenzeitlich signalisierte, dass sie auch den L 2-Abschnitt von Seehausen nach Schönberg auf der Agenda habe. Auf einen Termin will sich bislang aber niemand festlegen lassen, weil das vom Budget abhängt. Aber die Chancen stehen offenbar nicht schlecht, dass das Projekt bis 2022 Geschichte sein könnte.