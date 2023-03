Schaden des Sturms Kyrill ersetzt - in Krevese bei Osterburg wächst eine Pendeleiche

Krevese - „Ein Baum wird verabschiedet, ein neuer begrüßt“, sagt Ralf Engelkamp. In enger Zusammenarbeit mit dem Verein Ipse excitare und der Unterstützung durch den Landtagspolitiker Wolfgang Aldag (Bündnis 90/ Die Grünen) wollen die Kreveser Gutshausbewohner Ralf Engelkamp und Rainer Kranz den Landschaftspark in ihrem Dorf wieder so herstellen, wie er einmal war.