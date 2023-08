Rüdiger Kassuhn – mit Leib und Seele Schäfer. In Iden im Kreis Stendal findet am 9. September das Landesleistungshüten statt.

Iden - Rüdiger Kassuhn weiß, worauf es beim Leistungshüten ankommt. Einfach ausgedrückt: „Auf das Zusammenspiel zwischen Mensch, Hunden und Schafen.“ Der bei der Landesanstalt in Iden im Kreis Stendal angestellte Schäfermeister ist täglich mit seiner Herde im Einsatz. Nun wartet auf den Schäfermeister eine besondere Herausforderung, bei der seine Zunft um Meistertitel kämpft.

Ein Schäfer steht auf der Weide und hütet seine Schafe.

Stets an der Seite von Rüdiger Kassuhn sind: Anni und Lotte. Die beiden Altdeutschen Hütehunde leisten bei der Arbeit nichts Unwesentliches, sie halten die Schafe beieinander. Am Tag seien es nicht weniger als um die 40, 50 Kilometer, die die Hunde zurücklegen, sagt Kassuhn.

Der Schäfermeister hüten vor zur Landesmeisterschaft im Kreis Stendal

Beim Leistungshüten wird somit auch gezeigt, „was Hunde leisten können“. Kassuhn freut sich auf den Wettbewerb, der im Rahmen des Grünen Wochenendes in Iden ausgetragen und am 9. September 2023 sicherlich viele Besucher anlocken wird. Zwar stellt sich der 61-Jährige nicht der Konkurrenz, als gastgebender Schäfer wird er dennoch als Erster die Arena betreten.

„Ich hüte vor“, sagt Kassuhn, der sich vor vier Jahren entschlossen hatte, nicht mehr an Wettbewerben teilzunehmen. Der erfahrene und einst sehr erfolgreiche Schäfer bei Wettbewerben präsentiert nun als Vor-Hüter die Schafherde, wobei die vier in Iden erwarteten Teilnehmer besonders hinschauen dürften. Schließlich kennt das Quartett die Tiere nicht. Und in diesem Zusammenhang ist eine Frage bedeutungsvoll: Welches ist das Leitschaf? Ohne dieses würde sich die Herde nur schwer von der Stelle bewegen. „Auch die Lockrufe sind entscheidend“, betont der gebürtige Mecklenburger, der den Parcours beim Landesleistungshüten vorstellen wird, ehe die Teilnehmer mit ihren Hunden gefordert sein werden.

Elbdeich, Wanzer im Kreis Stendal: Schäfer Klaus Hildebrandt (von links) verlor elf Schafe an den Wolf. Auch Horst Sandmann und Sehausens Bürgermeister Rüdiger Kloth haben die Faxen dicke. Foto: Karina Hoppe.

Seit 1986 ist Rüdiger Kassuhn Schäfer. Er gab in Iden bereits vielen Auszubildenden wichtige Tipps mit auf den Weg. Allerdings lässt die Zahl nach. „In Sachsen-Anhalt gibt es in diesem Jahr keinen Auszubildenden“, weiß Gerd Heckenberger, Leiter der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau in Iden. In den fünf ostdeutschen Bundesländern seien es „zehn bis 15 Azubis“. Nachwuchs ist rar. „Die Schäferei lebt von der Landschaftspflege“, so Heckenberger, der ebenfalls gespannt ist, wie das Leistungshüten verläuft. Mit Martin Winz wird auch ein ehemaliger Bundessieger am Start sein. Der Idener Gewinner wird Sachsen-Anhalt dann beim Bundesfinale in Brambach (Dessau-Roßlau) im September vertreten.

Es gibt einige herausfordernde Aufgaben für die teilnehmenden Schäfer. Beispielsweise wird ein Auto eine kleine Strecke auf dem Gelände zurücklegen, wobei die Hunde auf den Abstand der Schafe zum Fahrzeug achten müssen. Auch die Brücke zählt zu den Elementen, die gemeistert werden müssen: Die Hunde müssen in diesem Fall verhindern, dass Schafe an der simulierten Brücke vorbeilaufen.

Ein Großteil, wie Kassuhn, setzt auf Altdeutsche Hütehunde, die sehr ausdauernd sind. Lotte ist mittlerweile acht Jahre, Anni ist vier Jahre alt, Mutter und Tochter. Ein Gespann, „das passt“, sagt der Schäfermeister, der selbst viele Erfolge erzielte und die Vize-Meisterschaft im Bundesland gewann.

Seine Vierbeiner sind gehorsam, sensibel, aber „sie müssen auch eine gewisse Härte haben“. Schließlich würden sich auch „Schafe nicht alles gefallen lassen und ihre Lämmer schützen“. Ein Merinoschaf könne schon ein Gewicht bis zu 140 Kilogramm erreichen. Weiterhin gehören zur 230 Schafen zählenden Herde die Rassen „Leineschaf“ und das „Schwarzkopfschaf“. Rüdiger Kassuhn wird das Landesleistungshüten in Iden als Hüteleiter moderieren. Eine aus drei Personen bestehende Jury vergibt die Punkte.