An der Wallpromenade in Osterburg wurde ein Syrer wegen des Verdachts auf gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern festgenommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterburg. - Die Bundespolizei hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden an der Wallpromenade in Osterburg eine Wohnung durchsucht. Dabei ist ein Mann (33) aus Syrien festgenommen worden.