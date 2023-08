Glasfaser Plus hat in Osterburg mit dem Ausbau des Breitbandnetzes begonnen. Ende 2024 soll das gesamte Stadtgebiet mit Glasfaser erschlossen sein.

Glasfaser Plus hat am südlichen Stadtrand von Osterburg losgelegt. Das Foto zeigt Bauleute bei Verlegearbeiten an der Stendaler Chausee.

Osterburg - Glasfaser Plus hat im Juli am südlichen Stadtrand von Osterburg mit der Verlegung von leistungsfähigem Breitband begonnen. Ende 2024 könnten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Dann soll sich das Glasfasernetz des Anbieters über das gesamte Osterburger Stadtgebiet erstrecken. Das teilte der Bauleiter des mit den Erschließungsarbeiten beauftragten Unternehmens im Bau- und Wirtschaftsförderausschuss des Stadtrates mit.

Glasfaser Plus, ein Gemeinschaftsunternehmen der Telekom und des australischen Fondsverwalters IFM Investors, will bis zum Abschluss seiner Erschließungskampagne einen Trassenbau von 40 Kilometern Länge und weitere 16 bis 17 Kilometer für die jeweiligen Hausanschlüsse verwirklicht haben. Für Grundstückseigentümer, die sich noch bis Ende 2023 für einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten vertraglich an den Anbieter binden, soll die Einrichtung des Hausanschlusses kostenfrei sein.

Die Glasfaser Plus ist indes nicht das einzige Unternehmen, das ein Breitbandnetz in Osterburg aufbauen möchte. Anbieter DNS:Net warb schon im Frühherbst 2021 in Osterburg um Glasfaser-Kunden und schloss damals zahlreiche Vorverträge ab. Wann dieser Anbieter loslegen möchte, ist nach Angaben aus dem Osterburger Bauamt aber nicht bekannt.