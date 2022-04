Schnelles Internet: Wie es um den Glasfaser-Ausbau der Einheitsgemeinde Osterburg steht

DNS:Net will in der Einheitsgemeinde Osterburg flächendeckend ein Glasfasernetz aufbauen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich 50 Prozent der Haushalte für den Glasfaseranschluss entscheiden. Hat das Unternehmen dieses Ziel erreicht?

DNS:Net will die gesamte Einheitsgemeinde mit Glasfaseranschlüssen verorgen.

Osterburg - Per Glasfaser blitzschnelles Internet: Seit dem Frühherbst wirbt DNS:Net in den sogenannten „schwarzen Flecken“ der Einheitsgemeinde Osterburg dafür. Dabei handelt es sich um die Flächen, die derzeit über Übertragungsgeschwindigkeiten ab 30 Mbit/s verfügen und deshalb nicht von dem mit Fördergeld unterstützten Glasfaserausbau durch den Zweckverband Altmark profitieren. Das Unternehmen stellt aber auch eine Bedingung. Nur wenn 50 Prozent der potenziellen Anschlussnehmer sich bereits im Vorfeld der Investition für das Glasfaser entscheidet, will DNS:Net tatsächlich loslegen. Hat der Internetanbieter diese Hürde schon übersprungen?