Seine Werkstatt ist auch eine Art Wohlfühl-Oase für ihn: Enrico Genz aus Sanne ist fast täglich in dem vom Wohnhaus gegenüberliegenden Raum, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Er widmet sich Holz. Und daraus fertigt er hauptsächlich Löffel in den verschiedensten Größen.

Schnitzer fertigt in Sanne bei Stendal Holzlöffel in allen Größen an

In seinem Element: Enrico Genz beschäftigt sich leidenschaftlich mit Holz. Er gibt auch Schnitz-Kurse in seiner Werkstatt in Sanne.

Sanne - Das Feuer lodert im Kamin, Musik erklingt leise aus dem Radio: Enrico Genz hat die Axt in der Hand, um in seiner Atelier-Werkstatt einen kleineren Holzrohling zu bearbeiten. So kann der 49-Jährige am besten abschalten. „Es gibt nichts Schöneres“. In dem Raum, an dem er sich fast täglich aufhält, entstanden bereits viele Dinge aus dem Naturprodukt. Enrico Genz liebt Holz – und er liebt es, daraus Löffel zu schnitzen.