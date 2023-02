In Wanzer in der Altmark hat das Land Sachsen-Anhalt vor Jahren eine Schrottimmobilie geerbt, die das Ortsbild verschandelt. Seitdem verfällt das Grundstück immer weiter. Dabei gibt es einen Kauf-Interessenten. Doch der stößt bim Land auf taube Ohren.

Wanzer - Die Volksstimme berichtete kürzlich über Immobilien, die die öffentliche Hand übernehmen muss, wenn sich kein Erbe findet. In der Regel handelt es sich dann allerdings um Liegenschaften, mit denen auch der Staat keinen Staat mehr machen kann. Für den Biese-Aland-Kurier war das Anlass, in Seehausen nachzufragen, ob zwischen Elbe und „Altmärkischer Höhe“ ähnliche Fälle dieser Schrottimmobilien anhängig sind. Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) musste nicht lange überlegen. In Wanzer gibt es einen Fall, der in das Schema passt und doch anders ist.