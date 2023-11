Gymnasiasten haben in Osterburg an Opfer der Reichspogromnacht im Jahr 1938 erinnert. An den Stolpersteinen zum Gedenken an die jüdische Familie Less legten sie Blumen ab.

Schüler erinnern in Osterburg im Kreis Stendal an Opfer der Reichspogromacht

Osterburg/nm. - Vor dem Haus an der Breiten Straße 54 in Osterburg nahmen Schüler des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Schwämme und Putzmittel in die Hand. Sorgsam wurden fünf mit Messingplatten versehene Steine geputzt, dann fanden weiße Rosen auf ihnen Platz.

Die Stolpersteine sind im September 2016 von dem Bildhauer Gunter Demnig gesetzt worden. Sie erinnern an den Schuhhändler Moritz Less, seine Ehefrau Rosa und ihre Töchter Ruth, Lieselotte und Hildegard. Die jüdische Familie, die an der Breiten Straße 54 wohnte und dort ein Schuhgeschäft betrieb, zählt zu den vielen Opfern der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Ein nationalsozialistischer Schlägertrupp aus Stendal zerstörte die Schaufenster des Ladens. Der danach zeitweilig ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppte Schuhhändler wurde Ende 1938 von den Nazis zum Verkauf seines Geschäfts gezwungen. Während die zwei ältesten Töchter nach England emigrieren konnten, gingen Moritz Less und seine jüngste Tochter nach Berlin und versteckten sich dort im Untergrund. Die 1944 auf offener Straße erkannte Tochter wurde ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert, überlebte aber. Auch Moritz Less überstand die Nazi-Zeit. Seine Ehefrau Rosa war 1934 in einem Jüdischen Krankenhaus in Berlin gestorben.

Am Markgraf-Albrecht-Gymnasium engagiert sich besonders das Projekt „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ dafür, die Erinnerung an Rosa und Moritz Less sowie ihren Töchtern wachzuhalten. So brachten Mitglieder der Gruppe Mitschülern in einer Präsentation das Schicksal der Familie nahe, bevor es gemeinsam zu den Stolpersteinen an die Breite Straße 54 ging.