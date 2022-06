„Schwarz und stinkt“: Biese in Rossau bei Osterburg getrübt

Die Angler-Ortsgruppe Rossau sorgt sich um ihren Bieseabschnitt. An manchen Stellen erlebten sie ihn in den vergangenen Tagen „schwarz“ und „stinkend“. Was ist da los? Der Landkreis Stendal hat nachgeschaut.

Kaum Fließbewegung in der Biese in Höhe Rossau, was auch an diesem Ölfilm abzulesen war.

Rossau - Nur der Hund hatte noch Lust auf dieses Wasser. „Die Biese in Rossau ist schwarz und stinkt“, hieß es aus Kreisen der Rossauer Angler gegenüber Volksstimme. So komisch schwarz sei es bisher nur einmal gewesen, sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Krzeskiewicz. „Und da war etwas eingeleitet worden, noch in die Milde.“ Sollte es also dieses Mal auch so sein?