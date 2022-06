Schwimmhalle Osterburg: Warum der Badbesuch mehr kostet

Der Besuch des stadteigenen Hallenbades auf dem Fuchsbau in Osterburg ist seit Wiedereröffnung der Schwimmstätte teurer geworden. Nutzer müssen zudem mit unregelmäßigen Öffnungszeiten leben. Warum?

Osterburg - Nach einer Schließzeit von knapp eineinhalb Jahren, die zuerst der Corona-Pandemie und danach Fliesenschäden geschuldet war, öffnete das Hallenbad an der Landessportschule in diesem Frühjahr wieder seine Türen. Wer in dem 25 Meter langen Becken seine Bahnen ziehen möchte, muss allerdings etwas mehr zahlen als vor der Zwangspause der Schwimmstätte. Zudem variieren die Öffnungszeiten.