Der Osterburger Hauptausschuss haben sich für das neue Wohngebiet an der Seehäuser Straße in Osterburg ausgesprochen.

Osterburg l Für das neue Wohngebiet an der Seehäuser Straße in Osterburg stehen die Zeichen auf grün. Der Hauptausschuss des Stadtrates hat sich mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung für die Erschließung des rund 3,2 Hektar großen Areals im Norden der Stadt ausgesprochen. Das Gremium nahm zwei Änderungen an der Beschlussvorlage vor: Das Wort „Investor“ wurde durch „Erschließungsträger“ ersetzt und auf Anregung von Michael Handtke (CDU-Fraktion) „ohne Baubindung“ hinzugefügt, damit Häuslebauer sich aussuchen können, wer ihr Haus hochzieht.



Im Vorfeld des Beschlusses äußerte Sandra Matzat (AfD) ihren Unmut darüber, dass die Hansestadt das Wohngebiet nicht selbst erschließen möchte, weswegen sie den Passus „durch einen Investor“ komplett gestrichen haben wollte. Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) führte aus, „dass wir durch eigene Erschließung keinerlei Vorteile hätten“. Eine Stadt sei für solches Vorhaben zu träge in dem Sinne, dass die Entscheidungen jedes mal durch die Ausschüsse müssten. „In der Privatwirtschaft ist man viel schneller und effektiver, wir verzetteln uns da“, so Schulz. Sandra Matzat blieb dabei: „Wir haben uns das nicht richtig durchgerechnet.“



Jürgen Emanuel (Die Linke) erinnerte an die Auskunft der Verwaltung, „dass wir gar nicht kreditwürdig sind. Und wir sollten auch nicht mit den finanziellen Mitteln der Stadt spielen“.



Davon ab macht es laut Schulz gar keinen Unterschied, ob nun Investor oder Erschließungsträger im Beschluss steht. „Würden wir erschließen, wären wir der Investor.“ Offenbar sei der Begriff aber negativ besetzt. So oder so: Die Beschlussvorlage lasse alle Wege offen, die Stadt möchte allerdings nicht selbst erschließen.



Das Wohngebiet soll „offen“ gehalten werden, nicht statisch Haus an Haus. 50 Prozent sind für Einfamilienhäuser mit Grundstücken bis zu 600 Quadratmetern vorgesehen, 30 Prozent sollen mit einer Fläche von bis zu 1000 Quadratmetern vergeben werden, der Rest bleibt Grundstücken mit Mehrfamilienhäusern vorbehalten. Laut Kommune bietet die Fläche Platz für 40 Wohneinheiten.