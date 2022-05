Seehausen: Kanu-Projekt bleibt im Haushalt

Dass sich die Verbandsgemeinde Seehausen noch nicht vom teilgescheiterten Kanu-Projekt verabschiedet hat, zeigt das Festhalten an einem eigenen Posten im Haushalt für das laufende Jahr.

Bei der Planung der Ein- und Ausstiegshilfen am Aland wurde wegen steigender Baupreise immer wieder der Rotstift angesetzt. Die wassertouristische Logistik am Waldbad Seehausen galt dabei allerdings immer als gesetzt. Nicht nur wegen des Bades, sondern auch wegen der Pension im Grünen und der städtischen Infrastruktur.

Seehausen - Manchmal sind es ausgerechnet die kleinen Posten, die in kommunalen Haushalten aufhorchen lassen. So wollen Verwaltung und die gewählten Vertreter der Verbandsgemeinde Seehausen im Etat für das laufende Jahr weiter ein Zeichen für die Entwicklung des Wassertourismus in der Region setzten.